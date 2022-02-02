電視轉哪台都是她！除夕節目「1女星」夯 網：婆媽愛慘
31日是除夕夜，不少人吃完團圓飯以後，就和家人待在家看電視綜藝節目；對此，就有一名網友發文，表示自己轉了轉電視，發現女星「張文綺」真的超夯，好幾台節目都能看到她，讓他好奇「為何出現率這麼高」，貼文一出，也有內行網友點出關鍵，直呼「婆媽超愛她」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 13:05:00
該名網友在PTT以「張文綺是除夕節目出現最多的藝人 卦」為題發文，表示他過年都在家當電視兒童，在除夕夜各大台都有特別節目，而他轉了一下電視頻道，發現張文綺「真的很夯」，像是民視《第一發發發》、東森《今晚開讚吧》、中視《虎虎生風旺旺年》和張文綺自己主持的華視《天才衝衝衝》，都能看見她的身影。
原PO認為，對藝人來說，一整年最重要的曝光時段就屬除夕了，而論她的特色，外表算耐看，給人傻大姐、大喇喇的感覺，因此他也在文末發問「各大台都找她的原因是什麼呢」？
貼文一出，也有不少人揭開關鍵原因，認為是張文綺給人的親和力很足，「很親切的人啊，應該不是裝的」、「無心機、可愛」、「她實在不錯啊」、「他有笑點啊，不是刻意作梗的那種，是真天然呆」、「我覺得她超好笑的，笑點十足」、「很傻很可愛也不做作，婆媽很喜歡」、「天然呆、滿可愛的傻」。
此外，也有人表示，「楊繡惠也超多，轉到哪都是她」、「她算是補上謝忻吧，有抓住機會，女諧星很少阿」、「至少唱歌還能聽」、「跟對大哥吧」。（編輯：郭佩蓉）