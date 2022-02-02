不加「Chinese」就辱華？學者：農曆新年非中國專利

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VANK表示，農曆新年不只中國才慶祝，在亞洲各國也都會慶祝，因此不可讓農曆新年被定義成中國新年。VANK先前才因聯合國在慶祝農曆新年的紀念郵票標示「Chinese Lunar Calenda」，而寄信抗議。
到底要使用哪個英文稱呼，幾乎成為年年必吵的爭議。農曆新年是華人傳統的稱呼方式，在中國則是常以「春節」稱之。其他會慶祝農曆新年的國家，如日本、韓國、越南，也都有各自過節傳統，以及稱呼新年的方法。
如韓國為稱為「설날」、越南人則稱為「 Tet」 或 「năm mới âm lịch」（越南新年），雖然日本改為慶祝西曆新年，但部分仍會慶祝農曆新年的地區（如沖繩），會把其稱為「旧正月」。而印尼華人則習慣稱農曆新年為「Tahun Baru Imlek」，其中「Imlek 」取自福建話「陰曆」（即為農曆）的發音。
不過近年來，中國民族主義興起，越來越多聲音提出「中國新年」的說法，特別是英語地區。例如2018年時，印尼總統佐科威的賀年詞當中僅提到農曆新年，但是《新華社》卻改譯為「China's New Year」，被翻譯作英語時便成為中國新年。
中國知名模特兒劉雯2018年在Instagram上祝賀農曆新年，用英文寫下「Happy Lunar New Year」，當時被網友連連砲轟，指責她「忘記自己是中國人」、「不愛國」，劉雯被迫道歉，並改用「Happy Chinese New Year」。
印尼華裔學者廖建裕（Leo Suryadinata）指出，近年中國強調民族主義的情緒下，讓一些人認為慶祝新年應該以「中國新年」稱之。甚至認為隨着中國崛起，中國人應該更有「自信」，不用Chinese New Year就是一種否定中國的「辱華」行為。
廖建裕指出，儘管農曆新年是中國的傳統習俗，但時至今日，農曆新年已非中國或中國人的專利。在東南亞華人都各自國族認同的情況下，應該回到農曆新年最初春節意涵，而非用其來強調任何國家或民族的東西。