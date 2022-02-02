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10大招財小物出爐！美輪明宏桌布直接上榜

▲《Social Lab社群實驗室》根據網路聲量統計出招財小物排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》）
▲《Social Lab社群實驗室》根據網路聲量統計出招財小物排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》）

記者劉雅文／台北報導

2022-02-02 15:40:00

新的一年為了可以財運亨通、財源滾滾，不少民眾都自備各式各樣的招財小物，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「招財小物」話題的網路聲量表現，觀察到網友熱議的招財小物，最受關注度就是「發財金」相關的招財幸運物，如「錢母」、「開運紅包」等，其次則是招財貓與聚寶盆。

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但也不有網友疑惑「錢母真的這麼靈驗嗎？為什麼大家都在搶」，引起部分民眾的親身經歷分享「親戚每年都會去求，他家生意真的蒸蒸日上」，但也有網友認為「心安福氣就來吧，命運還是掌握在自己手裡，不用太迷信」等。

除此之外，許多民眾也會選擇在家擺設「招財貓」、「聚寶盆」、「水晶」等裝飾，以求財源滾滾來，而近來德國家飾品牌也多出「多色招財貓」擺飾，透過各大網紅及Youtuber的介紹及開箱，也吸引許多網友熱論，並表示「以前覺得招財貓很俗，但這個（招財貓）真的超好看，當成擺飾也開心」，另外也有民眾幽默表示「德國人真的懂招財貓嗎？？當成吸引力法則擺著就好啦，不用太期待效果」等。

另外，除了傳統擺飾外，近幾日爆紅的「美輪明宏手機桌布」，也是時下年輕人的招財小撇步之一，網路聲量直奔第四名，緣由是因為網上盛傳具有通靈體質的美輪明宏在日本節目「靈能之泉」中扮演傳道士，被台灣知名網紅轉發分享後爆紅，於是開始有民眾以美輪明宏的照片作為桌布，希望求財運亨通。

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