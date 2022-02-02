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快訊／本土增16例、境外增37例　無死亡個案

▲指揮中心2日表示，國內本土增16例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心2日表示，國內本土增16例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-02 14:02:31｜2022-02-02 14:04:03

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，國內新增53例COVID-19確定病例，分別為16例本土及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至80多歲，分別自美國(6例)、法國及新加坡(各2例)、加拿大、宏都拉斯、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、日本及克羅埃西亞(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月18日至2月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,694,746例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,675,621例排除)，其中18,903例確診，分別為3,752例境外移入，15,097例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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