高雄本土+8！確診國中生母親也染疫 「一家三口全中鏢」
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布，國內新增16例本土個案，分布縣市為高雄有8例、桃園7例、台北1例，發言人莊人祥表示，其中高雄部分，和礁溪長榮相關幼兒園增1例，和高雄港相關增6例，最後1例為感染源待查國中生的母親也確診。
編輯中心／綜合報導
2022-02-02 14:27:25｜2022-02-02 14:29:02
莊人祥說明，今日在高雄新增的8例中，和礁溪長榮相關幼兒園增1例，和高雄港相關增6例，其中有5例是在1/19因為在診所有接觸個案而被感染，另1例為居服員因服務確診個案18904而染疫；最後1例則為從新北到高雄遊玩、感染源待查國中生的母親。
莊人祥表示，該名個案在1/26至1/31都在高雄活動，目前這三位感染源不明個案，一家三口群聚案將會進行基因定序，做進一步了解。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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