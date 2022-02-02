桃園某物流公司+7確診！基因定序出爐 市府勒令停工
中央流行疫情指揮中心今（2）日公布，國內新增16例本土個案，其中高雄有8例、桃園7例、台北1例，發言人莊人祥表示，桃園7案皆和某物流公司相關，分別是6名員工跟1名員工的小孩，而基因定序也證實，該起群聚為於Omicron變異株，與「桃機群聚」相符，但相關感染源仍在追查中。桃園市長鄭文燦在下午2時30分的疫情記者會上也宣布，該物流公司勒令停工，確保安全後才會復工。
編輯中心／綜合報導
2022-02-02 14:47:17｜2022-02-02 15:13:30
桃園大溪某物流公司爆發群聚，莊人祥說明，昨日針對職場共採檢590人，驗出6名員工陽性確診、584人陰性，另有1案為員工同住家人，是昨日確診個案18975的小孩（案19030）。
莊人祥表示，根據昨天定序結果顯示，物流公司群聚屬於Omicron變異株，且跟桃機群聚序列相符，所以有關物流公司的可能感染源，目前還在追查。
鄭文燦表示，這間物流公司累計已有13人確診，目前採檢900多位，全場還有317位待採檢，該物流中心仍有群聚風險，防疫團隊春節仍需努力。若有採檢需要，初三開始也有6個採檢站可提供服務。（編輯：林莞茜）
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