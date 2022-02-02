新北一家三口家庭群聚！年前遊高雄6天 16處足跡曝光
新北市一名10多歲國中生（案18905），在1/26曾和家人到高雄遊玩，1/29發布採檢陽性，高市衛生局展開疫調、匡列，其父親（案18942）和母親分別在2/1、2/2先後確診，因感染源不明，指揮中心將進行基因定序，稍早高市府也這段期間的公共場所足跡。
編輯中心／綜合報導
2022-02-02 15:40:40
新北一家三口先後確診，最先檢驗出陽性確診的10多歲國中生，他在1/29發病、1/31確診，CT值20.4，而他父親在1/10自大陸返台入境，於高雄防疫旅館檢疫，1/23期滿前採檢還是陰性，解隔離後自主健康管理期間，違反防疫規定外出，跟家人一起前往百貨公司和吃到飽餐應用餐。
高雄市府經疫調後發現，這一家三口在1/26至1/31期間都停留高雄，由於3人一起活動，足跡相差不遠，僅有新增1/29母親到三民區藝絲快剪鼎中店。
高雄市長陳其邁在防疫記者會上表示，這起感染源不明的家庭群聚，將進行基因定序，釐清相關傳染途徑。另外今日新增的6名本土個案，因為解隔前採檢確診，感染源清楚，因此未有新增公共場所足跡。
今日國內新增16例本土個案，高雄新增8例，分別有礁溪長榮相關幼兒園增1例，和高雄港相關增6例，其中有5例是在1/19因為在診所有接觸個案而被感染，另1例為居服員因服務確診個案18904而染疫；最後1例則為從新北到高雄遊玩、感染源待查國中生的母親。（編輯：林莞茜）
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