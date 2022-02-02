有血光之災？雞排妹曝顏面失調 求救命理師挑日子針灸
新的一年到來，雞排妹（鄭家純）邀請命理老師徐震諒討論虎年12生肖運勢，意外自曝去年犯小人，官司多，甚至有白虎血光之災，發生顏面失調現象，讓她相當緊張，趕緊找老師挑選好日子看中醫針灸，所幸就醫3次就快速復元，不過生肖屬雞的她虎年依舊口舌、是非多，只能淡定處理。
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-02 16:00:55｜2022-02-02 16:03:29
向來心直口快的雞排妹，自認長年犯小人，常有口舌、是非困擾，但一直還不到興訟程度，沒想到去年官司大爆發，跟廠商、網紅和網友都有些意見不合、鬧上法院，她苦笑說：「現在官司多到可以用excel列表，已經變成律師事務所VVVIP，通通結案再一起請款」。
健康方面雖無大意外，但去年有一段時間，雞排妹發現顏面神經有點狀況，擔心從顏面神經麻痺會變成顏面失調，立刻謹慎請老師幫忙看日子針灸，「我第一次去就醫的時候，非常淡然的中醫，突然搖頭嘆息，還嘖了好幾聲，我就說醫生你不要這樣，你平常是很淡定的人，你突然這樣我會很害怕」，本來預估要去好幾次，最後挑選日子針灸，去了3次就復元。
雞排妹說，每年徐震諒老師都夢到她生小孩，但她表明仍是單身，沒有對象，這個夢應是象徵事業版圖的擴展。今年生肖屬雞仍有五鬼星、官符星跟隨，去年沾染到的衰運、小人還是會延續，她只能安慰自己「畢竟打官司就是1年半、2年起跳，需要花時間解決」，只要調整好心理狀態，當作一種修練也無妨。