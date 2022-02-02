有血光之災？雞排妹曝顏面失調　求救命理師挑日子針灸

新的一年到來，雞排妹（鄭家純）邀請命理老師徐震諒討論虎年12生肖運勢，意外自曝去年犯小人，官司多，甚至有白虎血光之災，發生顏面失調現象，讓她相當緊張，趕緊找老師挑選好日子看中醫針灸，所幸就醫3次就快速復元，不過生肖屬雞的她虎年依舊口舌、是非多，只能淡定處理。

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▲雞排妹事業、投資都發展得不錯。（圖／翻攝雞排妹FB）

向來心直口快的雞排妹，自認長年犯小人，常有口舌、是非困擾，但一直還不到興訟程度，沒想到去年官司大爆發，跟廠商、網紅和網友都有些意見不合、鬧上法院，她苦笑說：「現在官司多到可以用excel列表，已經變成律師事務所VVVIP，通通結案再一起請款」。

健康方面雖無大意外，但去年有一段時間，雞排妹發現顏面神經有點狀況，擔心從顏面神經麻痺會變成顏面失調，立刻謹慎請老師幫忙看日子針灸，「我第一次去就醫的時候，非常淡然的中醫，突然搖頭嘆息，還嘖了好幾聲，我就說醫生你不要這樣，你平常是很淡定的人，你突然這樣我會很害怕」，本來預估要去好幾次，最後挑選日子針灸，去了3次就復元。

▲雞排妹自曝去年官司多，已經成為律師事務所的VVVIP。（圖／翻攝雞排妹YouTube）