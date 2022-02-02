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冬奧發財夢？防疫、防污夾擊　彭博：中國提振經濟希望滅

▲《彭博》報導指出，中國政府想要靠北京冬奧的舉辦來提振中國經濟的希望，可能被新冠變異株Omicron引爆新疫情打敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博》報導指出，中國政府想要靠北京冬奧的舉辦來提振中國經濟的希望，可能被新冠變異株Omicron引爆新疫情打敗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-02 16:11:31

在過去舉辦夏季奧運或是冬季奧運，都為主辦城市帶來可觀的觀光收益，但是持續兩年的疫情，影響了延期一年的東京奧運，以及即將舉行的北京冬奧。《彭博》報導指出，在新冠Omicron變異株帶來的新一波疫情之下，中國政府想要靠北京冬奧來提振中國經濟的希望可能將因此破滅。

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報導指出，冬季奧運對於北京地區經濟的負面影響可能大於正面，因為疫情爆發和防污染限制，為消費和工業活動帶來壓力。北京冬奧禁止觀眾到現場觀賽，代表著主辦國際季賽事給城市帶來的旅遊和消費熱潮將不會出現，防疫限制將遊客拒於門外，為了確保冬奧期間的空氣質量和有湛藍清晰天空，中國當局限制鋼鐵廠等高污染行業運作。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，冬奧將影響第一季度工業生產和基建建設，且因為疫情爆發，也不能夠拉動消費。

北京正在努力控制日益增加的群聚性感染，自1月中旬以來，感染者已經達到96人。在冬奧即將來臨之際，中國當局不樂見疫情擴散，尤其是在要維持「清零」政策的情況之下。因此北京當局決定不向公眾出售比賽門票，只允許部分受邀觀眾入場觀看比賽。

同時為了遏制近期爆發的疫情，北京實施了更加嚴格的防疫措施，例如要求購買退燒藥的民眾進行核酸檢測，以及增加對進返京人員的檢測。

彭博經濟研究(Bloomberg Economics) 的中國經濟學家Eric Zhu表示，鑑於冬季帕運和中國全國兩會都在3月份舉行，北京可能第一季度之前會保持限制措施，這將繼續削弱已經陷入困境的旅遊和服務業。

▲目前北京正實施嚴格防疫措施，為了在北京冬奧舉行前收束疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前北京正實施嚴格防疫措施，為了在北京冬奧舉行前收束疫情。（圖／美聯社／達志影像）
北京周邊城市也限制了鋼鐵等行業的產量，以改善空氣質量，先前生態環境部將《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》的覆蓋城市數量從28個增加到60個以上。不過國際西敏集團（NatWest Group）中國經濟學家Liu Peiqian認為，冬奧前關閉工廠會對工業生產造成一些輕微干擾，對經濟增長的總體影響可能是暫時且有限的。

根據國際奧委會的報告顯示，中國在2014年估計冬奧和帕奧的營運成本約15.6億美元，北京預算內資本投資15.1億美元，其中65%由私營部門出資，35%由各級政府出資。但當時預估票務收入達到1.18億美元，這項收入現在看來不太可能實現。

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