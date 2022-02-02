冬奧發財夢？防疫、防污夾擊　彭博：中國提振經濟希望滅

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野村首席中國經濟學家陸挺表示，冬奧將影響第一季度工業生產和基建建設，且因為疫情爆發，也不能夠拉動消費。
北京正在努力控制日益增加的群聚性感染，自1月中旬以來，感染者已經達到96人。在冬奧即將來臨之際，中國當局不樂見疫情擴散，尤其是在要維持「清零」政策的情況之下。因此北京當局決定不向公眾出售比賽門票，只允許部分受邀觀眾入場觀看比賽。
同時為了遏制近期爆發的疫情，北京實施了更加嚴格的防疫措施，例如要求購買退燒藥的民眾進行核酸檢測，以及增加對進返京人員的檢測。
彭博經濟研究(Bloomberg Economics) 的中國經濟學家Eric Zhu表示，鑑於冬季帕運和中國全國兩會都在3月份舉行，北京可能第一季度之前會保持限制措施，這將繼續削弱已經陷入困境的旅遊和服務業。
北京周邊城市也限制了鋼鐵等行業的產量，以改善空氣質量，先前生態環境部將《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》的覆蓋城市數量從28個增加到60個以上。不過國際西敏集團（NatWest Group）中國經濟學家Liu Peiqian認為，冬奧前關閉工廠會對工業生產造成一些輕微干擾，對經濟增長的總體影響可能是暫時且有限的。
根據國際奧委會的報告顯示，中國在2014年估計冬奧和帕奧的營運成本約15.6億美元，北京預算內資本投資15.1億美元，其中65%由私營部門出資，35%由各級政府出資。但當時預估票務收入達到1.18億美元，這項收入現在看來不太可能實現。