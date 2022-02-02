愛莉莎莎閨蜜「乾涸8年」！脫單靠它釣極品帥哥 網全跪
熟知愛莉莎莎的粉絲們都知道，Penny曾經是愛莉莎莎的前室友兼好閨蜜，過往在這兩年間，愛莉莎莎的新家不僅是Penny親手打造裝潢，任何好康的企劃，愛莉莎莎也不會漏掉Penny，顯見兩人感情溢於言表。而近日，愛莉莎莎再度出手幫助Penny，透過「SweetRing」交友APP，要來幫Penny找到他的如意郎君，其結局引發網友熱議。
生活中心/綜合報導
2022-02-02 18:30:00
愛莉莎莎日前上新片「幫Penny公開徵友」，由於Penny已經單身整整8年，讓愛莉莎莎也看不下去，表示最近知道一款交友軟體名叫「SweetRing」，上頭多數都是較為認真交友的男生，讓Penny眼睛瞬間為之一亮，接著兩人開始配對交友，也意外發現除了配對聊天之外，在看到對方的資料時，還可以使用「你問我答」的功能，再配對之前就能夠先了解一下彼此的個性以及習慣，讓Penny與愛莉莎莎玩得很是起勁。
最後，兩人成功用「SweetRing」找到一名住在花蓮的男子，名叫Johnson，其整體風格非常韓系，俊俏的臉龐搭配精壯的身材，讓Penny與他見面之後滿臉通紅，急得直說「先吃飯，先吃飯」，閒聊過程中，還意外發現兩人都是就讀台中的大學，而Johnson以前專門教小孩體操，曬出合照後，Penny也直呼「真的好可愛喔！」兩人聊的不亦樂乎，完全不顯尷尬。
逛完夜市吃飽飯後，愛莉莎莎也帶著兩人到象山走路運動，男生也透露自己因為工作的關係所以比較少有機會可以認識女生，且自己有感情潔癖，不喜歡關係複雜的女生，得知「SweetRing」都是屬於認真交友的用戶，所以才決定要用，而Penny也在旁大讚「我真的也是第一次玩交友軟體就遇到Johnson，雖然年紀比我小，但整體的表現真的非常紳士」。最後兩人成了好友，期望未來有機會更近一步。
影片曝光後，立刻吸引不少網友分了回應「男生真的帥，如果拿掉鏡頭這也是他的本體，那麼支持Penny跟他發展耶！」、「Penny認真打扮起來是很漂亮的呀！不要對自己沒自信」、「Penny打扮後讓我驚艷了，這交友app上的男生也真的是很帥，超韓系」、「化了妝的Penny第一眼以為是莎莎！超像兩姊妹」、「莎莎真的是交友軟體界的帥哥探測機，每個都這麼帥是怎樣！」、「這集超好看！好喜歡莎莎每次企劃都籌備很用心，交友軟體也能拍出新高度欸，真的跪了」、「莎莎真的很猛，每次交友軟體系列都是超帥的帥哥，真羨慕」。