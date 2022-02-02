過年去哪玩？身分證快拿出來！飯店、遊樂園優惠懶人包

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1月29日起到2月6日，春節九天連假12歲以下兒童通通免費，凡是2010年1月30日後出生，本人入園並出示身分證、健保卡或戶口名簿，符合規範通通免費。另外，春節連假玩六福村，不只開放12歲以下兒童免費，大人也享有新春開運優惠，不限年齡只要穿戴正紅色或花色衣物(花草圖案)入園，指定開運穿著含內衣、內褲、口罩、帽子、外套、上衣、下身等任一品項90%以上比例為正紅色或花色（粉紅、暗紅等不適用），現場購票就能用優惠價599元(原價999元)入園。
高雄義大遊樂世界
凡生肖屬虎者入園，可享票價199元的優惠，另外，義大皇家酒店也推出2月4日前住宿的民眾，只要透過官方管道訂房並預付訂金，就能免費拿到成人門票2張，每日數量有限。
高雄鈴鹿賽道樂園
生肖屬虎的人可用199元暢遊樂園，暢玩全區11項遊樂設施，其他生肖也有「樂園暢遊券」，每人599元享不限次數搭乘全園遊具，再送「奧斯丁夢想樂園」100元抵用券。
台北王朝大酒店
台北王朝大酒店吃到飽自助餐廳Sunny Buffet，推出「2022福虎迎新好食光」系列優惠，「凡生肖屬虎或身份證字號含有2、0、2、2共4個數字（不限順序），用餐出示證件即可享有75折優惠。另有，「九牛二虎」團體好康：11人前來用餐，當中符合9位生肖屬牛及2位屬虎，即可享6折超值優惠，6歲以下孩童不計入此列。
桃園石門福華 HOVII KITCHEN
生肖屬虎的朋友，在指定用餐時間出示證件，同行一桌皆享85折優惠。且春節期間至2/5前，還可以享用超豪華自助餐饗宴，炸蝦、美式BBQ霜降豬、煙燻鮭魚、肋眼牛排等澎湃大餐吃到飽，同步推出「紅包抽抽樂」活動，每日最大獎1折優惠、限量1組，幸運兒只要89元就能吃到飽！
台北亞都麗緻大飯店
生肖屬虎的民眾，2/6前只要入住亞都麗緻大飯店，並出示身分證明，就可以獲得1000元的住房抵用券，下次訂房即可使用，當天還加碼贈送價值580元的麗緻坊手工餅乾，以及價值1000元的紅酒一瓶，限量售完為止。