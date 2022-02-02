家門口突現「一人醒獅團」賣力喊吉祥話 他驚：每間都跑
不少宮廟、公司在過年時為了求吉利，都會請來醒獅團，期盼未來能夠平安順利。不過，就有網友今（2）日分享，表示家門口突然出現「一人醒獅團」，讓他傻眼求解「要拿多少給他？頭一次遇過」而引起眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 17:33:24｜2022-02-02 17:37:55
有網友今日於臉書社團《爆廢公社》上好奇詢問「過年有人遇過這種在門口醒獅的嗎？每間都跑」，他緊接著曬出一段監視器影片，只見畫面中，一名阿伯突然出現在屋主的家門口，甚至拿著紅色獅頭賣力舞弄。
不僅如此，阿伯過程中還講著吉祥話，不斷喊著「祝你全家發財、賺大錢！」但屋主完全不認識對方，讓他不解詢問「要拿多少給他？頭一次遇過」。
影片一出後，網友們紛紛留言，「鄉下一堆」、「一人醒獅團呀，我過年也想組一團這個，賺個壓歲錢！」、「小時候村莊做平安大拜拜，都會有一男一女挨家挨戶舞獅討喜錢，男的舞獅女的一邊敲鑼左邊講好話，自從現在做平安沒在請客就幾乎絕跡了沒想到其他地方也有」。
其中也有過來人跳出來分享，直言「紅包給50-100。 這單純的討喜氣的。隨意」、「過年討個吉利給他紅包，他高興，你也高興」、「下次有在遇到的話，給個20到50元就可以打發他走了」、「不就是外國的不給糖就搗蛋的概念嗎？大過年的就給個6元六六大順的紅包吧！」（編輯：陳雅雲）