微信紅包「封面」比紅包還搶手？商家炒賣 月入上百萬元
農曆新年到來，家人們團聚一堂，除了敘舊聊天、吃團圓飯之外，重頭戲也少不了「發紅包」。雖然先前許多人會特別挑選好看的紅包，來增添過節感，不過近兩年在疫情之下難以拜年，不少人改發電子紅包，為親朋好友送上祝福。在中國，「微信紅包封面」因此爆紅，店家紛紛設計創意封面，一個竟然能賣到400人民幣（約台幣1755元），還有店家單靠賣「紅包封面」，一個月賺近約100萬人民幣（約台幣438萬元）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-02 18:13:57
微信紅包封面通常是採取「贈送」的方式，但常常是限時限量領取，造成民眾瘋搶，微信甚至推出「紅包封面鬧鐘」小城市，方便民眾搶各大品牌發送的微信紅包封面。不過沒有搶到的民眾就只能到網路上購買，也因此催生出商機。
根據《中國基金報》報導，從網購平台上可以看到，商家找插畫師、內容設計師進行創作，也因此大受歡迎。銷量居冠的微信紅包封面月銷超過5萬份，紅包封面售價最高為18.8人民幣（約台幣82元），靠著紅包封面就能夠月入近百萬。另外還有不少商店同樣銷量破萬，還有商人以400人民幣高價，出售奢侈品牌及汽車品牌的紅包封面。
報導指出，微信一開始推出「紅包封面」平台，主要是針對各個品牌，讓他們可以自己設計封面樣式，透過付費方式訂製專屬的紅包封面，再用微信發放給他們的客戶。就如同在春節前後，許多品牌、店家都會免費贈送顧客有店家Logo的紅包袋是同樣道理。
微信在推出紅包封面的當天，就明確規定，不得就紅包封面向用戶收費，但不少商店仍在灰色地帶牟利，例如宣傳「表情包送紅包封面」，同時聲稱「本店不售出任何封面」。微信表示，一旦發現商店有償銷售微信紅包封面，已通過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用，尚未發放的微信紅包封面將無法繼續發放。