錯過《早餐》首映超憤怒 周興哲結束14天自我健康監測
校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）演出，目前累積全台約1400萬的亮眼成績。日前疫情延燒到娛樂圈，周興哲、李沐為了安全選擇自我健康監測，還因此錯過電影首映記者會，讓周興哲坦言很傷心、生氣，如今2人終於出關，將展開一連串映後QA的行程。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-02 20:48:54
原本計畫上映第一天便要一同現身戲院進行映前映後活動的電影主角周興哲和李沐，因為和確診者有共同足跡，例為自我健康監測者，需減少出入公眾場合，無法現身戲院，但兩人仍相當關心影迷的反應，不時以電話和全場的觀眾對話，讓映後QA的氣氛超熱。他們兩人在家中也不時在線上直播，和影迷分享拍攝時的點滴趣事，讓影迷持續關注電影，讓票房熱度不減。經過14天的自主監測後，周興哲與李沐開心宣佈從2月3日起加入映前映後的宣傳大隊，為了感謝影迷的支持與等待，他們更將前往中南部，與粉絲在戲院中同樂，分享看電影的心情。
電影中許多重要的拍攝場景成為影迷計畫走春的地點，像是電影中拍攝的校園場景便是在屏東的屏北高中拍攝，開闊的校園和被田野圍繞的環境，讓不少粉絲都想前往朝聖。另外，由金馬影后陳淑芳經營的早餐店則是位在台中某住宅區中的一個三角店面，充滿懷舊和恬適氛圍，是真的早餐店改裝而成，更延用原本早餐店的店名，為了感謝老闆出借店舖，劇組重新製作的店名招牌等小道具便留給店家繼續使用。而最後一幕的平交道，則是劇組精心尋找許久，終於找到這個在巷弄間被稻田包圍的小小平交道，拍攝浪漫的結局，也被影迷找出地址，讓導演杜政哲都驚呼粉絲的搜尋能力太強大。
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