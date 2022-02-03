只花2年票房狂破400億　21歲千禧世代男神是他

才21歲，易烊千璽大年初二凌晨主演的賀歲檔新片《長津湖之水門橋》在中國票房逾8.2億人民幣、《奇迹·笨小孩》破2.27億，驚人的是加上這2部尚在熱映中新片的票房，易烊千璽只花2年時間，主演的6部片累計票房正式宣告逾100億人民幣（約437億台幣），不僅是華語影壇千禧世代第一人，放眼全球也絕無僅有。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據中國燈塔專業版數據顯示，截至2月2日0時，新生代男星易烊千璽主演的電影累計票房突破百億人民幣，易烊千璽主演的電影《長津湖之水門橋》、《奇迹·笨小孩》正在熱映中，而他之前主要代表作電影，《長津湖》票房57.75億、《少年的你》票房15.58億、《送你一朵小紅花》票房14.33億。











▲21歲的易烊千璽帥氣有型。翻攝易烊千璽微博

不僅是影壇成績超級亮眼，中國兩岸三地群星接力開唱的冬奧主題曲《一起向未來》，MV剛發布，片中第一位開唱的正是易烊千璽，能擔當這份重任，顏值、實力和形象缺一不可，否則哪能力壓兩岸三地的巨星。這也意味，易烊千璽已是中國官方認可的00世代小鮮肉的第一人，新世代男神降臨。





易烊千璽年紀輕輕，鋒頭無雙力壓24歲的小鮮肉男神王一博，不過他也非橫空出世，馬上就獲得命運之神圈點。2000年出生於湖南的他，2005年就出道參加《才藝訓練營》、《智慧樹》等節目，嚴格說起來易烊千璽5歲就入行，出道資歷已有16年的時間！





2009年易烊千璽加入飛炫少年組合，兩年後退出。2013年以TFBOYS組合身份再次出道，這時期的他個頭不高，但長相不凡，顏值潛力已頗受注目，而隨著青少年時期的蛻變，擺脫稚氣後，眉間英氣勃勃，雙眸明亮如星，冷眼時酷氣十足，笑起來燦爛如陽，而正逢中國檢視娘砲藝人的當下，現在的易烊千璽可謂得天獨厚。





▲易烊千璽能歌能演，前景備受期待。

同時易烊千璽並未因外在條件優異而忽略打底，2020年獲得新銳導演曾國祥賞識演出《少年的你》，獲得第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎，打開影壇之路，隨後短短2年主演的6部電影總票房就突破百億人民幣，2020、2021年獲富比士中國名人榜第一名。





▲中國集合兩岸三地大咖唱的冬奧主題曲，MV中首名開唱的就是易烊千璽。翻攝網路

有趣的是「易烊千璽」一般人以為是複姓，其實他是單姓易，而名字背後則充滿了父母的巧思期待，原來「烊」意為熔化，這個字在湖南方言中有「歡迎」的意思，千璽則是因為他是2000年千禧年出生的，禧這個字被替換成了玉「璽」的璽。



