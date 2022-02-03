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肯尼NOW星球／新年假期初體驗！法獅：想去台北找朋友

▲第一次在台灣過新年的法獅透過節目和大家分享他新年假期的計畫。（圖／吳忠育 攝）
▲第一次在台灣過新年的法獅透過節目和大家分享他新年假期的計畫。（圖／吳忠育 攝）

運動中心/綜合報導

2022-02-03 22:10:57

春節期間《肯尼NOW星球》不打烊！在大年初三這一天，依然是邀請新竹街口攻城獅的高人氣洋將法獅上節目，對於外國人來說能在台灣過新年假期是人生中非常特別的經驗，今天法獅要和來大家分享他的「新年假期初體驗」。

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台灣有非常多的節日，像是聖誕節、元旦以及中國新年等等，肯尼哥問法獅最喜歡哪個節日？法獅毫不猶豫地回答中國新年，他說：「因為在球季期間隊友都非常認真，但新年假期大家都可以好好放鬆，短時間內可以把壓力放在邊邊，和大家好好相處」。

至於法獅有沒有參與過像是中國新年這種活動？他表示：「我在美國有參與過很多華人的活動，在加州認識一位來自台灣的朋友，而且那位朋友剛好就是在新竹長大，當我告訴他我要加入新竹攻城獅的時候他就說他要回台灣看我比賽，可惜受到疫情影響，這個願望還沒實現」。

過年期間攻城獅的三位洋將大勝、辛巴和法獅要如何度過中國新年呢？法獅說：「我們有一些想法，有討論過想要去台北和朋友聚一聚，而且我和辛巴跟大勝在高中就認識了，可以在宿舍一起度過新年假期」。

年假過完下半季賽事即將展開，每支球隊都在為自己的目標邁進，法獅對自己及球隊的表現也是有一些期待，究竟他期許自己可以打出什麼樣的表現？希望球隊能加強什麼地方？2/3（四)大年初三晚上十點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！


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