紅包沒處花？這iPhone13 Pro Max狂降4千 三星摺疊免2萬
農曆春節到來，國內通訊連鎖門市迎接2022壬寅虎年，至6日推出「新春虎哩優惠」活動，其中iPhone 13 Pro Max直降近4千，全台熱銷冠軍單機iPhone 13現省約3千元，至於iPhone 13 mini也有破千元的優惠，此外還有三星Galaxy Z Filp3免兩萬等多款指定機款，讓大家新的一年虎哩心想事成福氣來。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-03 09:59:20
果粉注意！通訊連鎖門市傑昇通信宣布，年前大放優惠，即日起至6日新春活動期間，至門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）只要3萬6690元，直降3710元省最多，全台熱銷單機iPhone 13（128GB），祭出最高2610元的折扣，iPhone 13 mini（128GB），也有活動價2萬1290元，現省1610元，同時享有舊機換新機的環保價，最高再折2萬元。
安卓鐵粉靠過來，全台最賣的熱銷單機三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB），傑昇通信大方釋出換機折扣，新春活動期間至傑昇通信門市購機，最高現省1萬898元，僅需1萬9990元；效能升級的A52s（6GB/128GB）免萬元，現在只要9990元的親民價格，就能擁有6.5吋大螢幕、120Hz高螢幕更新率、IP67防塵防水等級的高CP值手機。
另外，傑昇通信特別超前部屬，祭出一款以學齡兒童居家學習為導向的入門平板三星Galaxy Tab A7 Lite，5100mAh大電量、支援杜比音效、8.7吋大螢幕、單手可掌握、還能直接打電話，新春特惠價4290元：此外，果粉一定要擁有的AirPods Pro特色是充電一次可聆聽4.5小時，搭配MagSafe充電盒可使用超過24小時，春節期間傑昇通信門市只要5790元就能入手。