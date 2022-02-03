吹噓花很少？外媒幫北京冬奧「算帳」　曝比原預算多24倍

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根據官方統計，北京似乎達成了習近平的目標，宣稱僅斥資39億元打造北京冬奧，是20年以來成本最低的奧運。不過問題是，中國真的如實揭露這場奧運的花費嗎？《商業內幕》調查顯示，北京冬奧實際花費超過385億美元，是官方宣稱的10倍，更是原本預算的24倍。
報導指出，北京的官方費用統計中，「遺漏了」好幾十個項目，甚至一些大型項目的費用也沒被算入「帳單」。最明顯的是被稱為「冰絲帶」的國家速滑館（National Speed Skating Oval），該建築於2020年完工，2017 年時估計花費1.866 億美元建造。在本次冬奧中，北京重新利用為2008年奧運會建造的幾個場館，其中包括北京國家體育場鳥巢和水立方，目前尚不清楚中國花了多少錢來翻新這些場館。
中國將許多大項目列為「基礎設施改善」類別，國際奧委會不把其算入「奧運會費用」。而這次冬奧的許多「基礎設施改善」都集中在延慶和張家口，這是兩個奧運的「衛星地點」。除了當地建設的場館以及相關項目之外，為了建設如張家口和延慶這樣的奧運衛星地點，還需要配備強大的交通基礎設施，中國不但對張家口的寧遠機場進行了裝修，還投入大筆鈔票建設新的高速公路，確保在冬奧期間可以使用。
除了場館以外，北京冬奧還有一些隱性費用沒有計算在內。例如「操控天氣」的費用，以及為延慶和張家口的滑雪項目進行人工造雪。報導指出，北京維持嚴格的防疫泡泡所花費的費用，似乎也沒有列入其中。一名北京奧委會人員告訴《商業內幕》，指出疫情的確增加了成本，但「截至目前為止，在籌備過程中的支出『大致與預算報告相同』」。
報導指出，由於中國缺乏透明機制，因此其擁有肆意吹噓的「權利」。北京官方的這種說法非常不準確，並且嚴重低估了舉辦奧運所需的費用。
體育經濟學家津巴利斯特（Andrew Zimbalist）表示，在中國很難獲得任何詳細或準確的訊息，中國不談論交通基礎設施、也不談論體育基礎設施或建造奧運村的成本，「所以任何所謂的官方數目或預算數字，都非常值得懷疑。」