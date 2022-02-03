穿中國隊服惹議！台灣冬奧滑冰選手黃郁婷：運動無國籍
第24屆北京冬奧將於2月4日開幕，近日，台灣競速滑冰好手黃郁婷，因為在練習時穿著中國隊服，影片PO上臉書引發爭議。對此，黃郁婷將臉書影片移除後，表示「運動歸運動，在運動界沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友」，更表示「謝謝幫我加油的所有人，我移除了影片，因為實在太多沒必要的留言私訊」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 11:24:53｜2022-02-03 11:50:19
據了解，黃郁婷將於本月7日，出賽北京冬奧競速滑冰女子1500公尺項目，但近日她於練習時，因身穿中國隊服引發爭議，事後她將影片移除，強調「在運動界裡，沒有國籍之分」，因不想模糊焦點才移除影片。但她也表示「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油。」
對於黃郁婷「中國隊服爭議」，網友看法兩極，有人認為私下練習、且運動確實沒有國籍之分，無須大驚小怪；但另一派網友認為，既然代表國家參賽，就應該清楚自身是代表國家，不應惹出爭議。
而知名作家吳祥輝則表示，黃郁婷是國家代表隊，代表的是國家，她已經也正在使用國家的補助和經費。呼籲立即取消黃郁婷的國家代表隊資格，且教育部長和體育署長立即辭職下台。（編輯：林盈君）