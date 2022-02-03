退役倒數！國際太空站2030年停工 將落入太平洋無人處
美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫讓國際太空站營運至2030年底後，讓太空站墜入太平洋無人居住區的地區，亦即地球表面距離陸地最偏遠的「尼莫點（Point Nemo）」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-03 11:39:59
根據《CNN》報導，國際太空站於2000年啟用，在近地軌道上運行，已經有來自19個不同國家的200多名太空人在上頭工作，並且完成許多實驗，太空站上還種植許多蔬菜，目前有蘿蔔跟辣椒，為往後可能進行的太空探索任務研究如何養活農產品。
NASA表示，2030年太空站退役之後，將會由商業營運模式的站點取代。再提交給美國國會的報告中指出，民間企業在技術和財務上具備開發和營運商業近地軌道目的地的能力，透過分享經驗和營運經驗，開發出安全、可靠且成本低的太空站。
NASA表示，在未來8年裡，國際太空站的目標之一是模擬火星運輸任務。
預定讓太空站落下的「尼莫點」，是以法國小說《海底兩萬里》中的角色尼莫船長命名，位於紐西蘭以東3000英里（約4828公里）、南極洲以北2000英里（約3218公里）。因是離陸地最遠的地點，也成為許多航太設備的「水下墳場」，根據統計，自1971年以來，包括美國、俄羅斯、日本以及歐洲國家已經在該地點停墜超過263具太空載具。