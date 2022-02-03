大馬男子嫌外帶杯太小 自製巨型冰紅茶點閱2天破300萬
馬來西亞四季炎熱，國民飲料「茶烏冰」（Teh O Peng）因此成為消暑聖品。日前，抖音有一位名為brokekbatik的網友因為總覺得咖啡廳外帶的茶烏冰份量太少，因此突發奇想，自製超大飲料袋與超大吸管，拍影片上傳，沒想到引起熱議，連飲料店都爭相模仿以此行銷，話題性十足。
記者李澍/綜合報導
2022-02-03 11:56:57
茶烏冰其實就是台灣所謂的冰紅茶，brokekbatik短短18秒的影片可以看到，他肩上背著一包半個成人大的飲料包，裡面裝了滿滿的冰紅茶，而比起這麼大包的紅茶，他自製的吸管更吸引旁人目光，許多抖音玩家紛紛詢問到哪裡才能買到那款吸管。
Brokekbatik的影片發佈僅2天就得到超過300萬個點擊，超過1萬8000個回覆。為了回應網友的熱情，他又在拍了另一部影片，教大家如何製作巨大號冰紅茶。
Brokekbatik的巧思也引起了一陣模仿旋風，開始有不少大馬網友群起效訪，飲料商家也發現這股熱潮，趁機用這個方式宣傳自家產品。
不過，雖然引起廣大迴響，仍有部分網友抱持不同看法。有網友認為他直接飲用自來水可能不乾淨，也有人認為他雖然搞笑，但卻浪費了很多茶包跟水。不論看法如何，Brokekbatik成功的引起當地民眾對冰紅茶的關注。