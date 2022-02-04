點餐霧煞煞！星馬「水」說法超多種　一字之差就喝不到

我是廣告 請繼續往下閱讀
有人認為「Kopitiam」是海南的發音，也有人認為「Kopi」指馬來西亞國語「咖啡」的意思，而「tiam」指馬來西亞閩南語「店」的意思。「Kopitiam」的說法如此多元，是因為馬來西亞、新加坡的語言中夾雜著英文、漢語和移民祖籍的各地方言，而這也是讓當地飲料有多種說法的最初原由。
進到咖啡廳就是要點杯茶水，在星馬兩地「Teh」指的是「茶」的意思，不過走進傳統的咖啡店，「Teh」就變成了動詞，也就是「要喝什麼茶」；而這個問題的回答就是以「Teh」這個字做為基礎，搭配每種飲料的調製方式而成，通常以馬來語及閩南語混雜而成。
主要的用法如下：
Teh：茶+煉乳+白糖
Teh Peng：Teh+冰塊
Teh Kosong：Teh，免白糖
Teh O：茶+白糖，免煉乳
Teh O Peng：Teh O+冰塊
Teh O Kosong：茶，不要煉乳和白糖
Teh C：茶+淡奶+白糖
Teh C Peng：Teh C+冰塊
Teh C Kosong ：茶+淡奶，免白糖
除了茶，咖啡也有一套飲料組合，最普通的咖啡叫做Kopi，杯子裡會先放上煉乳，加入濃縮咖啡後再配上開水；Kopi Gao是不加開水，Gao是閩南語「厚」的意思；而Kopi O的O是閩南語「黑」的意思，意指加糖不加奶精的咖啡；Kopi C則反過來，加奶不加糖；至於台灣人常喝的無奶無糖咖啡則是Kopi O Konsong，「Konsong」是馬來語裡「0」的意思。
除了上述用法，還有像是「Bok」意指「薄」、「加水稀釋」；「Peng」指得是「加冰」；另外，「SiewDai」則是「少糖」的意思。