最新衛星照曝光！俄羅斯三路屯兵烏國邊境　美軍增兵應對

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Maxar指出，幾乎每個位於白俄羅斯、克里米亞半島以及俄羅斯西部的俄軍部署地點都有部隊帳篷和避難所，這意味著這些單位現在已部署軍隊，反映整體備戰狀態提高。Maxar同時發現多個訓練場展開軍事訓練活動，包括火炮射擊及機動訓練。
該公司還比對克里米亞「諾沃奧澤爾涅軍事基地」（Novoozerne）去年9月與本月1日的照片後指出，該營地軍營營帳、戰車等軍備用品的規模統統擴大，反映出軍事活動和軍備提高，儘管尚無證據顯示已有部隊抵達，但現在可以容納大量軍隊，且「實彈射擊、機動演習等軍事訓練活動，已經在當地多個訓練場地展開。」
有專家分析指出，目前俄羅斯在烏克蘭周邊部署74個至76個、每個由1000名士兵組成的營級戰術群。更自上月初開始從管轄遠東地區的東部軍區，調動大批部隊前往西部地區及白羅斯，數量涉及最多15個至20個營級戰術群。
隨著烏克蘭局勢緊張，美國再度宣布增派3000名美軍前往東歐，強化北大西洋公約組織在當地的武力。先前也已經向8500名美軍下達「隨時部署命令」（ready-to-deploy orders），要求即刻進入戒備狀態，在必要時刻部署歐洲。
俄羅斯在邊境不斷擴增軍力，但克里姆林宮不斷否認有任何入侵烏克蘭的計畫。不過外界不斷有聲音傳出俄羅斯有可能在本月入侵烏克蘭，也有媒體指出，俄羅斯可能在北京冬季奧運一閉幕就入侵烏克蘭。