「魚」目混珠！日本鰻魚名店被抓包 用中國產冒充日鰻
以高食安標準聞名的日本再度傳出中國鰻魚魚目混珠事件。奈良縣一間鰻魚飯專賣店，打著「日本國產」的名號，卻使用中國鰻魚，來冒充販售。對此，關西地區（近畿）農政局表示，已經要求店家修正鰻魚來源。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-03 16:47:47｜2022-02-03 16:48:59
根據《NHK》，總店位於奈良縣大和田市的「鰻源」（うな源）近日被民眾檢舉，疑似以他國鰻魚冒充日產鰻魚，近畿農政局調查後發現，該業者自2020年4月到11月期間，在本店和大阪、奈良的近鐵百貨店等店面販賣的便當、蒲燒鰻魚等，總共約16萬個商品，使用中國鰻魚來製作，並且標榜「日本產」來偽裝販售。
對此，店家聲稱，「因為中國產鰻魚比起日本產還要便宜，而且又大又軟嫩，但為保持店內形象，才假裝是國產」消息一出引起民眾撻伐，農政局也在上月31日下令，要求鰻源修正鰻魚來源標示，民眾若有疑慮，也可持購買收據申請退費。
不過這並不是日本頭一樁「魚」目混珠事件，日本岐阜縣高山市一家名為「高山水產青果」的批發商在去年年底也被踢爆，用中國進口的低價鰻魚冒充日本國產鰻魚高價販售。業者指出，由於日本鰻魚產量不足，無法滿足顧客的需求，因此才從中國進口鰻魚來補貨，並竄改產地。為此，業者還在媒體鏡頭前90度鞠躬，為維持5年的造假行為向社會道歉。