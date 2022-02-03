台灣過年沒年味？釣出炎亞綸5字回應 上千網友朝聖笑翻
台灣過年越來越沒年味了嗎？日前網路媒體《亮新聞》發文感嘆：「台灣過年為何越來越沒年味？」除了有許網友發表意見外，更釣出野生藝人炎亞綸回應5個字，讓網友笑翻。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-03 17:05:05
近年受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾不敢大動作的返鄉、出遊，讓不少網友感嘆「越來越沒有年味」，也有其他網友認為「是不是長輩不在了，家人的感情就隨之飄散了？」對此《亮新聞》發文感嘆「台灣過年為何越來越沒年味？」網友表示「因為人口越來越少，高樓越來越多，人情味變淡了」。
此貼文一出，竟意外釣出藍勾勾認證藝人現身加入討論，炎亞綸回「有吧～咚咚咚咚鏘～。」這「有聲音」的留言戳中網友笑點，湧入上千人朝聖點讚，歌手賴銘偉也開玩笑說「就好像小薇為什麼沒有小味」，名廚雷議宗也留言直呼「誰在那邊跟你沒有年味，除了沒有40個月年終之外，高速公路塞到爆炸怎麼會沒有年味」。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。