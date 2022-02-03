姚以緹化身演霸氣女海盜　興奮喊話：歡迎大家上船！

一年一度的SXSW影展（又稱西南偏南電影節）今（3）日公布VR及XR電影單元片單，台灣VR作品《女海盜：成名之路》入圍沉浸式內容單元 （XR Experience Spotlight），女主角姚以緹聽聞興奮表示：「之前有關注也滿喜歡這個音樂電影節，收到這個好消息覺得很開心，很榮幸參與其中，想不到海盜船悄悄開到那麼遠的地方了，歡迎大家上船參與女海盜的世界。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-03 18:00:00
本片由法國導演摩根歐馬及台灣導演黃丹琪共同編劇指導，兩位聽聞入圍影展的消息都非常開心。SXSW影展將於3月11日到20日在美國德克薩斯州奧斯汀舉辦，屆時也是《女海盜：成名之路》的國際首映，屆時本片監製陳斯婷、洋雅苳也將出席影展與參展觀眾互動，SXSW影展今年採線上線下同步放映，即使無法實體參與影展，VR愛好者一樣可以透過SXSW線上放映平台觀看《女海盜：成名之路》。
西元1884年，廣東沿海一名女子奮力擺脫被迫賣淫的生活，並一躍成為被歷史給遺忘的偉大女海盜，掌管歷史上最大、最成功的海盜艦隊。她的故事沒有確切的被歷史記載，監製陳斯婷透露：「2017年，摩根歐馬導演跟我講這個故事的時候我很驚訝，雖然我在台灣、亞洲長大，但我從來沒聽過她的故事，因此我就下定決心一定要和摩根歐馬導演合作，找到方式讓這個傳奇能夠活過來。」
決定製作這個故事後，監製陳斯婷思考，台灣是個海島，我們的祖先可能也曾經有可能是海盜，加上因為是女海盜，所以認為加入來自亞洲太平洋背景以及女性觀點的創作者一起合創非重要，於是邀請了台灣導演黃丹琪一同加入了這個作品的開發。導演黃丹琪：「當我知道這個故事的時候覺得實在太有意思，以前唸書時課本裡都會說台灣人是海盜的後代，但當看了鄭一嫂的故事後會很驚訝原來海盜這麼厲害。」