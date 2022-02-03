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口罩戴好！超級電腦算Omicron傳染率　無罩交談100%感染

▲即使戴口罩，與感染者在近距離交談15分鐘，感染Omicron變異株的機率也高達20％到30％。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使戴口罩，與感染者在近距離交談15分鐘，感染Omicron變異株的機率也高達20％到30％。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-03 18:35:10

Omicron變異株現蹤之後，不少國家新冠肺炎疫情再度升溫，研究紛紛指出，Omicron的傳染力比起Delta變異株高，但究竟到底傳播力有多強？日本超級電腦「富岳」（Fuyake）計算Omicron變異株傳播狀況，發現在某些情況下戴著口罩也有感染風險，而不戴口罩1公尺內交談，感染Omicron及Delta的風險達100%。

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日本理化學研究所（Institute of Physical and Chemical Research）使用超級電腦「富岳」計算，假定Omicron變異株的傳染力是Delta變異株1.5倍，分別在有無戴口罩的對話時間、與感染者的距離等條件下，計算進入體內的病毒量。

根據2日公開的數據，發現即使維持1公尺社交距離，與不戴口罩的感染者交談15分鐘，感染Delta變異株的機率為40%，感染Omicron變異株的機率高達60%。即使戴上口罩，並與感染者距離半公尺交談，仍有高達20％到30％左右感染的可能性。

另外，若是感染者沒戴口罩，並且在距離1公尺情況之下，交談12分鐘左右，感染可能性就會上升到50%以上，若是交談18分鐘，機率將飆升至70%左右。而不戴口罩的情況之下，在1公尺的距離內交談1小時，兩種變異株的感染率都達到100%。代表著在聚餐等場合，與人長時間交談，都會提高感染風險。

因此，研究團隊領導人、神戶大學教授坪倉誠指出，就算戴口罩也不能掉以輕心，跟他人交談時最好保持距離，縮短接觸時間。

另外研究也針對在座位數只有16人左右的小型餐廳中，若店內的冷氣、換氣設備以及隔板等防疫設備有妥善使用的情況下，就能成功降低感染風險，將比只用機械換氣降低三分之一。

▲日本超級電腦「富岳」進行模擬測試，計算出若要降低感染變種病毒風險，社交距離必須保持2公尺以上。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本超級電腦「富岳」。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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