口罩戴好！超級電腦算Omicron傳染率　無罩交談100%感染

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根據2日公開的數據，發現即使維持1公尺社交距離，與不戴口罩的感染者交談15分鐘，感染Delta變異株的機率為40%，感染Omicron變異株的機率高達60%。即使戴上口罩，並與感染者距離半公尺交談，仍有高達20％到30％左右感染的可能性。
另外，若是感染者沒戴口罩，並且在距離1公尺情況之下，交談12分鐘左右，感染可能性就會上升到50%以上，若是交談18分鐘，機率將飆升至70%左右。而不戴口罩的情況之下，在1公尺的距離內交談1小時，兩種變異株的感染率都達到100%。代表著在聚餐等場合，與人長時間交談，都會提高感染風險。
因此，研究團隊領導人、神戶大學教授坪倉誠指出，就算戴口罩也不能掉以輕心，跟他人交談時最好保持距離，縮短接觸時間。
另外研究也針對在座位數只有16人左右的小型餐廳中，若店內的冷氣、換氣設備以及隔板等防疫設備有妥善使用的情況下，就能成功降低感染風險，將比只用機械換氣降低三分之一。
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