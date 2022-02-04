初四「接神日」不宜出遠門？三大禁忌報你知 想好運必看
農曆新年來到正月初四，習俗上今（3）日被稱為「接神日」，也就是眾神重臨人間的日子。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今日傳統習俗上要「接神」，也會吃「折羅」，也就是會把過年剩下的飯菜做成大雜燴，這也代表著家裡勤儉持家；此外，今日習俗上有三大禁忌，也就是不宜出遠門、用針線以及過度小氣。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-04 07:30:00
「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。正旦畫雞於門，七日貼人於帳。」楊登嵙說，大年初四是女媧創世的「羊日」；在這一天，人們不能殺羊，如果天氣好，則意味著這一年裡，羊會養得很好，養羊的人家會有個好收成。初四「羊日」也是民間迎神的日子，所以常說的「三羊（陽）開泰」就是吉祥的象徵，也是恭迎灶神回民間的日子。
正月初四有幾個習俗，楊登嵙指出，首先是「接神」，俗語說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。而有「送神早，接神晚」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係。
正月初四第二個習俗是吃「折羅」，楊登嵙說明，所謂的「折羅」，就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，「吃折羅」也代表著勤儉持家。
另外，大年初四也是有一些習俗與禁忌要遵守的，楊登嵙建議，首先是不出遠門，因為初四灶王爺會查戶口，民眾要待在家以鞭炮迎接；第二是不用針線，從大年初一到初四，連商家都會歇業，即便是婦女在家裡也要好好休息，就不要再用針線處理衣服這類的工作，因此傳統習俗會建議這段期間最好不要使用針線；最後，接神當天也不要太小氣，要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，當財走了，人緣也變差。