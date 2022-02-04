NBA／本季全明星賽陣容揭曉 嘴綠和KD恐皆因傷退出
本屆全明星陣容全部揭曉，一些球員是再度回歸，而一些球員則是生涯首度入選。而根據知名記者Shams Charania報導，Kevin Duran和Draymond Green兩位球星恐怕將因傷退出。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-04 09:00:14
本屆東區明星賽的替補陣容為：James Harden、Jayson Tatum、Zach LaVine、Fred VanVleet、Jimmy Butler、Khris Middleton、Darius Garland；西區方面則是有：Devin Booker、Luka Doncic、Rudy Gobert、Green、Donovan Mitchell、Chris Paul和Karl Anthony Towns。
VanVleet和Garland都是生涯首次入選全明星賽，灰狼中鋒Towns則是睽違3季之後，再度獲得肯定。而Harden雖然本季陷入低潮，但仍然第10次被選進明星陣容。
這是Green第4次成為明星球員，但他近期因背部傷勢恐怕無法出賽，Charania透露聯盟總裁Adam Silver正在尋找可以替代他的人選。而同樣可能因傷缺陣的還有被選為先發的Durant。