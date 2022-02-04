初四「迎灶神」廚房禁吵架、裸體　今日行房竟易有婚外情

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至於大年初四「接神」要遵守的禁忌，大多與「灶神」、廚房有關，楊登嵙說，首先是不宜出遠門，因為初四灶王爺會查戶口，所以民眾盡量不要出遠門，要待在家以鞭炮迎接；第二是廚房禁裸體或是換衣服，由於灶神為廚房之神，因此今日在廚房裸體或換衣服是對灶神不敬；此外，今日也不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非；同時，今日也不可在廚房行房，若是今日在廚房行房，除了對灶神不敬，還會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情；最後，爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨，這也衍生出「吃折羅」的習俗，也就就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，讓菜色都有每家獨特的味道，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。
楊登嵙補充，由於從初一到初四，商家都已經歇業了，那家裡也應該好好休息，因此傳統習俗會建議這段期間也讓婦女最好不要使用針線；此外，用針線補衣物象徵補破洞，若在年節用針線，象徵一年都會一直補，且針有煞氣，年節應避免使用；同時，接神當日也不要太小氣，要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。