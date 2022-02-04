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初四「迎灶神」廚房禁吵架、裸體　今日行房竟易有婚外情

▲古人相信廚房有灶君看守，會保佑一家老小的安寧。（圖／取自WIKI圖庫，寺人孟子攝）
▲古人相信廚房有灶君看守，會保佑一家老小的安寧。（圖／取自WIKI圖庫，寺人孟子攝）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-04 09:34:43｜2022-02-04 09:42:23

每逢農曆大年初四，家家戶戶最重要的事情就是「接神、接財氣」，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。命理專家透露，今（4）日大年初四人稱「接神日」，但一般而言接神一般在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係；另外，初四灶王爺查戶口的日子，因此盡量不要出遠門，同時廚房也禁止裸體、換衣服、吵架以及行房，同時要保持整潔。

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，俗語說「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』，...」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」，而有「送神早，接神晚。」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係。

     至於大年初四「接神」要遵守的禁忌，大多與「灶神」、廚房有關，楊登嵙說，首先是不宜出遠門，因為初四灶王爺會查戶口，所以民眾盡量不要出遠門，要待在家以鞭炮迎接；第二是廚房禁裸體或是換衣服，由於灶神為廚房之神，因此今日在廚房裸體或換衣服是對灶神不敬；此外，今日也不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非；同時，今日也不可在廚房行房，若是今日在廚房行房，除了對灶神不敬，還會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情；最後，爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨，這也衍生出「吃折羅」的習俗，也就就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，讓菜色都有每家獨特的味道，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

楊登嵙補充，由於從初一到初四，商家都已經歇業了，那家裡也應該好好休息，因此傳統習俗會建議這段期間也讓婦女最好不要使用針線；此外，用針線補衣物象徵補破洞，若在年節用針線，象徵一年都會一直補，且針有煞氣，年節應避免使用；同時，接神當日也不要太小氣，要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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