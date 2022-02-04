網球／直言不沉迷數字 Nadal：不認為21冠就是最終贏家
「蠻牛」Rafael Nadal在澳洲網球公開賽的男單決賽上演大逆轉後，他現在已在和Roger Federer及Novak Djokovic的競爭中處於領先地位。但他強調自己不會執著於大滿貫數量，而是盡量去享受比賽。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-04 09:53:18
Nadal在上周的澳網拿下史無前例的男單第21座大滿貫，成為「三巨頭」中的領跑者，而眾所周知這是評價歷史地位的重要依據。不過他本人受訪時則是表示，自己不會沉迷於這個數字。
「我不知道我能擁有多少個大滿貫，我當然想成為我們3人之中擁有最多大滿貫的人。但我並不癡迷於此，絕對不會。」Nadal如此說道，事實上他過去就說過類似的話，直言評價網壇歷史地位是媒體和專業人士們的工作，自己就是專心和享受打球時光。
「不管未來發生什麼我都可以接受。老實說，我不認為拿到21冠，就足以成為大滿貫數量的紀錄保持人，你永遠不知道未來會發生什麼，只有時間能給出最終的答案。」Nadal如此說道。
Nadal坦言在這次參賽之前，他曾經覺得這可能是自己最後一次來墨爾本參賽，但在此奪冠給了自己巨大信心，能夠繼續向前邁進。而他也透露自己的下一站，可能會是在印地安泉。