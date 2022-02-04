NBA／詹皇缺席「洛城大戰」 但膝傷情況已有所好轉
由於膝蓋傷病影響，「詹皇」LeBron James將持續缺席洛城大戰，不過根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他的傷病並不嚴重，應該能在近期回歸。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-04 10:50:06
「James將繼續因他的膝傷而缺陣。有人告訴我，他正在處理他膝蓋部位的疼痛，這是他日常治療和管理計劃的一部分。預計他將連續5場錯過客場比賽。他現在的狀態被列為出戰成疑。在接下來的幾天裡，他將繼續復健，繼續接受治療，希望他能在接下來幾天的時間內復出。」Charania如此說道。
James本周二沒有參加湖人隊的訓練，也沒有參加周三出戰拓荒者賽前的投籃訓練。不過，湖人主帥Frank Vogel認為雖然前者今天缺陣，但他的傷情有所好轉，一切朝著正確的方向前進：。
湖人這幾場比賽並未讓James隨隊，而是讓他前往其他的地方進行治療，以讓他恢復健康、並重返賽場，畢竟球隊現在非常需要這位超級球星的回歸，來幫助他們重返季後賽行列。
James本季場均可以貢獻29.1分7.7籃板和6.3助攻，投籃命中率為52.2%，三分球命中率為35.2%，在37歲時打出生涯的另一高峰。