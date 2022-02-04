「醫界王陽明」離婚阿嬌2年 賴弘國爆三度閃婚前空姐
號稱「醫界王陽明」的醫美醫師賴弘國，在2020年3月和港星阿嬌（鍾欣潼）離婚，短短14個月的婚姻火速終結，2年後傳出賴弘國即將3度結婚，與30歲前空姐新歡Alice準備共度下半生。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-04 10:56:15｜2022-02-04 12:31:14
賴弘國2個前妻都是名人，2016年他娶了有「華航林依晨」之稱的空姐趙筱葳，2人濃情蜜意之時，還曾上節目放閃，不過婚姻短短維持半年結束，2017年阿嬌來台灣拍攝偶像劇《動物系戀人啊》結識賴弘國，隔年就決定閃婚，賴弘國包辦美國婚禮宴請90人的所有費用，自嘲「結婚結到快破產」。
不過這段婚姻維持14個月，賴弘國被阿嬌寄來分居協議休夫，憂鬱暴瘦12公斤，自爆婚變原因是「妳沒有很愛我」。阿嬌上節目時不具名透露，有一任伴侶交往以後態度大變，有一次她請對方遞毛巾過來，結果另一半用丟的，「他就扔過來妳的眼睛」，如果是以前，男方還會緊張呵護問：「妳沒事吧？」現在什麼都不做，疑指前夫賴弘國，加上阿嬌不喜歡吵架，「因為我嘴笨，吵兩句就停了，我不是冷暴力，是我懶得跟你解釋。」疏於溝通之下，雙方感情走向破裂一途。
直到去年七夕，賴弘國在IG曬出為爸爸慶生的全家福，身邊有一名長髮妹相隨，據悉這名長髮妹叫作Alice，之前在阿聯酋航空擔任空姐，現在回台灣當上班族，Alice身材高挑、長相可愛，與賴弘國交往將近1年，賴弘國被《蘋果新聞網》爆在長髮妹30歲慶生派對上求婚成功，即將3度結婚，但截至目前為止，未獲得本人回應。