談青年參政 謝佩芬：民進黨願給年輕人空間和機會做事
「蔡英文&DPP」的Podcast自製節目「耳朵出遊不出油」今（4）日上傳新春特別節目，邀請民進黨副秘書長林飛帆，以及發言人、國際部副主任謝佩芬暢談在國外唸書、工作，以及青年參政的經驗。二人皆表示在國外都學過下廚，透過熟悉的食物想念台灣，也表示台灣不僅是食物好吃，民主自由的風氣更是值得珍惜，對於台灣的民主有使命感，也因此決定投入政治體制內工作。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-04 12:55:05
林飛帆提及，在英國留學期間，考察了許多社會運動，也曾經親身與當地社運工作者對話，得到許多啟發，同時也會對國際友人說明台灣政治處境，並將香港的狀況透過這樣的交流方式讓更多人知道。
謝佩芬則表示，一直以來就非常關注人權與民主相關議題，在美國求學期間適逢太陽花學運，她早上工作、上課，晚上則通宵透過網路掌握台灣狀況，而後因緣際會投入政治領域，在黨部國際部工作以來，更主辦許多國際營隊，和青年學子互動。
談到二人都是「比民進黨年輕」的青年參政代表，林飛帆認為，政策在溝通的過程需要面對世代的價值差異，而謝佩芬則表示，有不同意見很正常，有需要彼此理解，也認為民進黨願意給年輕人空間和機會去做事。