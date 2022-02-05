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初五「迎財神」5大習俗！這樣做送走窮鬼迎來整年好財運

▲農曆正月初五是五路財神生日，因此初五最重要的習俗是「迎財神」。（圖／翻攝自烘爐地南山福德宮粉專）
▲農曆正月初五是五路財神生日，因此初五最重要的習俗是「迎財神」。（圖／翻攝自烘爐地南山福德宮粉專）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-05 07:26:13

今（5）天是大年初五，傳統上是新春假期結束的時候，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在大年初五的今（5）日全破，所以大年初五又稱為「破五」，或稱為「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消；而且大年初五這天是五路財神生日，民俗上有「迎財神」習俗來旺財運，大家只要留意5大禁忌，整年都好財運。

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關於大年初五的習俗與禁忌，楊登嵙指出，首先就是要「迎財神」，大年初五這天是五路財神生日，民眾可以擇一最早吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香表示歡迎財神；此外，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，以「迎財神」，又稱為「祭財神」或「接路頭」，讓財神爺把金銀財寶帶來家裡，也期望在新的一年裡大富大貴、財運大發。

楊登嵙補充，迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳不妨多放一些甜貽糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭；而在大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，也會因你的大方而讓財神更靠近你；但如果在迎神這天太過小氣，反而會讓財神不願靠近你，如此一來不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

大年初五第二個習俗是「送窮」，楊登嵙說，送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五就要把垃圾倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。

初五第三個習俗是要「掃房子」，楊登嵙表示，從臘月三十到正月初四，一般家裡都是不打掃的，因為動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑；而在掃地時，則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

初五還有習俗是要「吃餃子」，楊登嵙指出，大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍；另外，由於餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運。

初五最後一個習俗就是「開市」，楊登嵙稱，春節期間大小店舖從大年初一起開始關門，習俗上以正月初五為財神生日，大多數店面都會選在這天開市，以求招財進寶，並期望這一年的財運都會旺。

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