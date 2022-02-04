COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

野人火鍋「千元肉品飄腥味」震撼顧客　KID親自道歉

▲野人火鍋出包，KID親自道歉。（圖／Dcard、KID臉書）
▲野人火鍋出包，KID親自道歉。（圖／Dcard、KID臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-04 14:02:54｜2022-02-04 14:04:04

藝人KID（林柏昇）經營的野人火鍋相當受饕客歡迎，除了雙北地區之外，昨（3）日林口店也展開試營運，不過近期一名網友到某家店用餐，點了店內招牌「溫體牛肉雪花牛」時，卻驚覺與官網上的參考圖片不符，透過網路PO出現場照，證實賣相極差，而KID見狀後也親自向他致歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在匿名平台Dcard上以「KID野人火鍋極差品質與體驗」為題發文，透露自己點了溫體牛肉雪花牛套餐，加上服務費約1000元左右，怎料當第一位服務員上肉品時，卻感到十分錯愕：「同一品種的肉有2種顏色、2種質感，肉黏在一起，肉品稀碎，與網上照片嚴重不符，食用時腥味超重，一點都沒有網路上所說的甜味。」而店員的答覆竟是：「因為是從真空包中拿出來，所以顏色會比較深紅，過一段時間會變回鮮紅色。」

▲網友曬出官網上的參考圖片。（圖／Dcard）
▲網友曬出官網上的參考圖片。（圖／Dcard）
雖然服務員最後換上別種肉品，網友依舊認為店家服務不周：「不論是否真空 ，應該等它變鮮紅，擺盤好再端出來，出了這麼大的品質差錯，並沒有對我們有任何服務上的補償跟安慰。」

最後該名網友親自給予反饋，KID表示確實是內外場人員的疏失，答應會加強員工訓練並誠摯道歉，而網友也透露原本可以獲得退費與免費招待，但基於場面尷尬而且婉拒，不過對於KID以及店家的後續處理態度，算是相當滿意：「算真的很有誠意且處理得很好，主管還是希望能退費給我們，最後就以這樣為結尾，他們也允諾會向大眾解釋與改進。」

▲KID親自向網友致歉。（圖／Dcard）
▲KID親自向網友致歉。（圖／Dcard）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀