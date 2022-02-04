野人火鍋「千元肉品飄腥味」震撼顧客 KID親自道歉
藝人KID（林柏昇）經營的野人火鍋相當受饕客歡迎，除了雙北地區之外，昨（3）日林口店也展開試營運，不過近期一名網友到某家店用餐，點了店內招牌「溫體牛肉雪花牛」時，卻驚覺與官網上的參考圖片不符，透過網路PO出現場照，證實賣相極差，而KID見狀後也親自向他致歉。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-04 14:02:54｜2022-02-04 14:04:04
一名網友在匿名平台Dcard上以「KID野人火鍋極差品質與體驗」為題發文，透露自己點了溫體牛肉雪花牛套餐，加上服務費約1000元左右，怎料當第一位服務員上肉品時，卻感到十分錯愕：「同一品種的肉有2種顏色、2種質感，肉黏在一起，肉品稀碎，與網上照片嚴重不符，食用時腥味超重，一點都沒有網路上所說的甜味。」而店員的答覆竟是：「因為是從真空包中拿出來，所以顏色會比較深紅，過一段時間會變回鮮紅色。」
雖然服務員最後換上別種肉品，網友依舊認為店家服務不周：「不論是否真空 ，應該等它變鮮紅，擺盤好再端出來，出了這麼大的品質差錯，並沒有對我們有任何服務上的補償跟安慰。」
最後該名網友親自給予反饋，KID表示確實是內外場人員的疏失，答應會加強員工訓練並誠摯道歉，而網友也透露原本可以獲得退費與免費招待，但基於場面尷尬而且婉拒，不過對於KID以及店家的後續處理態度，算是相當滿意：「算真的很有誠意且處理得很好，主管還是希望能退費給我們，最後就以這樣為結尾，他們也允諾會向大眾解釋與改進。」