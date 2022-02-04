黃郁婷穿中國隊服惹議 林靜儀：想想保衛國家的前線軍隊
台灣隊滑冰選手黃郁婷將代表我國參加2022北京冬奧，不過卻被發現，日前其身穿黑、紅色的中國隊服，其2日深夜在臉書回應稱「運動歸運動，在運動屆（界）裡沒有國籍之分」，引來大批國人砲轟。民進黨立委許智傑今（4）日受訪表示，黃郁婷代言中國滑輪品牌賺錢，這是她個人自由，但她穿中國服裝練習，沒有顧及冬奧台灣隊掌旗官立場，顯然判斷錯誤。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-04 14:52:31
身穿中國隊服錄影的黃郁婷，預定將擔任今日北京冬奧開幕式台灣隊的掌旗官，現有不少盼換人的輿論出現。對此，許智傑指出，這次民主國家一起抵制中國冬奧，黃郁婷穿中國隊服練習拍影片引起爭議，還擔任我國代表隊的掌旗官，他認為非常不妥。
對於黃郁婷被挖出擔任中國滑輪品牌的代言人，被網友質疑是在賺中國的錢，被貼上「親中」標籤，許智傑表示，黃郁婷代言中國滑輪品牌賺錢，這是個人自由，但她穿中國隊服練習，沒有顧及冬奧台灣隊掌旗官立場，顯然判斷錯誤，希望她可以說明清楚，避免片段的回應，造成更多的誤解。
民進黨立委林靜儀則說，任何一個一般人都能跟任何一個外國人當好朋友，在運動場上拚的是技巧和能力不是國籍這個她也了解。但是身為國家代表隊，要想一想你隨意套在身上那件衣服所標示的「那個國家」，正是讓你無法用自己國籍參賽、即使奪冠也只能升「會旗」用「會歌」、還常常杯葛你參與國際賽事、阻斷你像個一般運動員機會的「那個國家」。
林靜儀說，更不要說自己的國家有一群人，連農曆新年都要在寒風中防衛「那個國家」的武力威脅。妳被保護到忘記大家是多麼辛苦才能這樣生活著、追求理想。扭曲身分久了竟然忘記其實還未能直挺挺的站著。
林靜儀說，她無意苛責一個年輕的運動選手，但是這更提醒敵我意識模糊的危險，也藉此向保護國家的前線軍隊致敬。謝謝你們讓大家安心過年、平實生活。謝謝犧牲假期的軍人和軍眷們。