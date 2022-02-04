未來將仿泰國縮短入境隔離天數？陳時中證實：會逐步調整
泰國政府日前宣布，只要有完整接種疫苗的任何國籍旅客，可申請免檢疫即可入境。外界解讀，此舉是為了提振泰國國內因COVID-19重創的觀光經濟。至於台灣何時會逐步開放入境免隔離？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）回應，目前疫情發展下，縮短隔離天數是勢在必行，但我國策略是會逐步開放。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-04 15:02:39｜2022-02-04 15:06:28
根據外媒報導，泰國去年曾推出免隔離簽證，並預計要開放給60餘國國民申請，但由於去年出現高傳染力的Omicron變種病毒，而將計畫喊停；今年泰國政府考量到Omicron的重症與死亡率較低，因此趁勢推出免隔離簽證，希望拯救國內受疫情肆虐已久的觀光業經濟。
針對國外陸續出現免隔離政策，陳時中強調，在目前疫情發展情況之下，縮短入境的隔離天數是勢在必行，但要怎樣縮短，要需跟專家會議討論，不過不會像泰國或是國外其他國家一樣，一下子全部開放，「台灣不會採用這樣策略」，而是會逐步、階段性的開放，讓國內醫療量能在可控制之內。
另外，近期確診數增高，是否與春節返鄉有關？陳時中指出，從1月31日除夕夜至今的時間還稍短，目前觀察來看，是沒有出現病毒南北移動的情況，唯一有南北移動的個案只有案18703，但該案也是春節之前的事，與過年時節移動無關。
陳時中強調，目前春節返鄉是否造成群聚，還沒有看到個案，可能會抓在10日後進行觀察，看看疫情有沒特別變化；另外，目前春節防疫措施到7日為止，預計8日之後也會延續同樣措施，以不會大幅更動為原則。