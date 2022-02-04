網友點評《殭屍校園》最廢角色　前3名戲份刪光光也沒差

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第一個是「朴熙秀」，在一開始因為肚子不舒服離開教室，看到保健室陷入一片混亂後乾脆離開學校，結果在公園的公廁生下小孩。原本朴熙秀打算要將剛剛生下的嬰兒遺棄在廁所，但她發現公園的民眾遭到喪屍攻擊，改變心意抱起嬰兒逃出公園，在被喪屍攻擊後意外躲進男主家青山家開的炸雞店，朴熙秀為了保護親生骨肉，使用洪荒之力把自己捆綁在炸雞店門口，以保嬰兒安全。
第二個是男主角青山的媽媽，青山媽媽在發現兒子被困在學校裡後，不惜騎著機車試圖強闖校門，但遭到警方攔下。青山媽媽不死心，想改走小路進到校園，結果手無寸鐵的她在前往的路上就領便當，至於出門辦事的青山爸爸就此杳無音訊。最後一個則是慘遭霸凌的「裴恩智」，裴恩智長期受到壞學生羞辱，還被迫裸上身拍影片，這段在漫畫裡原本是集體性侵橋段，在《殭屍校園》中被修改，但網友仍認為這段劇情會教壞小孩。裴恩智後來因不甘受辱，一度想跳樓輕身，但想到裸體影片將被上傳到網路上，裴恩智燃起強烈求生欲。
南韓網友質疑《殭屍校園》全劇12集太過冗長，台灣也有不少網友同意此看法，認為劇情非常拖戲。至於朴熙秀則是在沒頭沒尾的情況下生下小孩，劇情交代不清，和其他學生角色也沒有什麼互動。青山媽媽則是在絲毫沒有準備的情況下就衝進校園，親情感動點太過薄弱。最後裴恩智在成為變異喪屍後，第一件做的事情居然是擦唇膏，讓人摸不著頭緒。但也有網友替青山媽媽和裴恩智反駁，認為當小孩遇到生命危險時，媽媽的第一直覺一定是衝去救人，至於裴恩智則可能是因為以前常常被霸凌，所以不敢打扮自己，變成喪屍後才終於可以好好化妝，而且其實裴恩智戲份很多，反倒是直播主和一直說自己是首爾大學的新進警察更廢。
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