未婚妻遭疑「帶球嫁」　賴弘國一舉動保護她

「醫界王陽明」賴弘國曾與「華航林依晨」Ivy、港星鍾欣桐（阿嬌）有過婚姻，昨（3）日傳出三婚消息，將把曾任阿聯酋航空的空服員的女友Alice娶回家，而今天又有消息指出，其實Alice是「帶球嫁」，預計今年下半年就能迎來寶寶，此外，還有網友質疑賴弘國在聚餐合照上，刻意隱藏未婚妻的身影。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-04 17:52:50｜2022-02-04 18:08:48
賴弘國大年初一與交往一年的Alice求婚成功，女方在個人社群平台上曬出Cartier戒指盒，寫下「Yes,Ido，從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙。」根據《三立新聞網》報導，自稱友人的讀者爆料其實Alice早就有喜，從曝光的聚會合照中，也能看到Alice的手都遮住肚皮，似乎怕孕肚被發現，加上其發文透露自己原本計畫不婚不生，被外界質疑她「帶球嫁」的機率頗高，另外根據《蘋果網報導》，又有友人表示Alice預計在今年下半年生產，有機會贏來虎年寶寶。
值得注意的是，賴弘國將Alice保護得小心翼翼，他大年初一現身台中同學會，發文曬出合影後馬上被恭喜三婚，只見許多好友中，賴弘國右手邊有一位長髮女子並未露臉，被猜測他刻意截掉一旁的Alice，引發網友好奇。