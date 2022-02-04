幸「虎」滿滿一整年　新北市圖邀大家「書書虎虎」過好年

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新春期間，很多人都會到廟宇拜拜祈求平安順利，中和分館、三重分館分別與當地知名的烘爐地南山福德宮及三重先嗇宮合作，準備了發財金與開運金將送給新春到館借書的讀者；只要到中和分館與三重區分館借閱10本書，便可以免費索取發財金與開運金，邀民眾新春讀好書添好運。
新北市百年歷史建築五股守讓堂特推出年味十足的《吼你旺》新春系列活動，規劃包括「吼你神氣」、「吼你心花開」、「吼你好吉利」等活動，還可以集點兌換「福虎」新春福袋；邀大家過年期間到五股守讓堂走春，感受傳統春節熱鬧歡慶的氣氛，也把新春祝福帶回家。
甫啟用的蘆洲集賢分館「手創空間」，則邀民眾新春到圖書玩創意手作，運用虎年限定的印章與紙膠帶，自製「福虎迎春」紅包袋與新春賀卡，讓紅包袋更有手作溫度；即日起至年2月15日，只要到集賢分館借閱10本書，同時預約手作體驗區，打卡拍照，即可換限量知名手作老師肥確幸手刻福虎橡皮章。
新北市立圖書館長王錦華表示，歡迎民眾過年到圖書館書香行春，新的一年從閱讀開始，讓生活如虎添翼，也希望愛書人拿到喜閱福袋沾喜氣，讀好書，過好年，豐富心靈養份，將好運福氣帶回家；春節相關的活動資訊，請至新北市立圖書館網站查詢，或電(02)29537868洽詢。