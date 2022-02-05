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出遊好選擇　農業局歡迎民眾春節來新北體驗農家生活樂趣

▲熊空森林休閒農場內的櫻花林盛放，美不勝收，漫步在櫻花秘境，讓美景療癒心靈。（圖／新北市政府農業局提供）
▲熊空森林休閒農場內的櫻花林盛放，美不勝收，漫步在櫻花秘境，讓美景療癒心靈。（圖／新北市政府農業局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-05 07:10:00

年節期間迫不及待帶著親朋好友走春嗎？新北市內有多家合法經營的休閒農場及特色景點，非常適合闔家大小旅遊休憩；新北市政府農業局特別介紹三芝、三峽、金山及淡水的休閒農場及特色農莊，歡迎民眾春節連假來體驗農家生活樂趣。

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年節適逢白蘿蔔的產期，民眾可預約三芝到「蕃婆林休閒農場」體驗拔蘿蔔及採收當季蔬果，是最好的食農教育體驗！讓小朋友學習「從產地到餐桌」的食農理念；農場生產的白蘿蔔取得產銷履歷認證，採收後的新鮮蘿蔔可做成醃蘿蔔或是炊蘿蔔糕，讓大小朋友玩得開心也吃得開心，為新春拔得好彩頭！

位於三峽群山中的「熊空森林休閒農場」是北部知名賞櫻景點，園區內的山櫻花、富士櫻、吉野櫻、八重櫻滿山遍野，也可走進柳杉林區吸收芬多精、享受森林浴；此外，農場內有從日據時期傳承至今的有機茶園，以最純淨天然的方式耕作，無施放化學肥料，手採茶菁製作的碧螺春及紅茶各具滋味。

在陽明山的另一頭，北海岸金山的「遠足生態農場」，設有農耕體驗區、焢窯烤肉區、DIY體驗區、大草坪等，有小朋友的民眾還可預約「小農夫體驗營」活動，讓孩子親自體驗農務；另外，每年約有300隻臺灣葉鼻蝠飛進農場繁殖及孕哺下一代，園區也設置了蝙蝠生態館介紹蝙蝠知識，並搭配即時攝影解說。

距離淡水捷運站約10分鐘車程的「阿三哥農莊」，春節期間提供拔蘿蔔、磨米、手作蘿蔔糕及搗年糕的DIY活動，非常適合親子體驗農事及手作樂趣，園主還保留一座在地保存最完整、早期燒製木炭用的木炭窯；此外，2月櫻花季，農莊鄰近的滬尾櫻花大道，更是賞櫻打卡的好地點。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市目前共有17家休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都各有特色，相關資訊可上「農業易遊網」的網站查詢，歡迎市民朋友過年的期間到新北市的休閒農場旅遊休憩；也籲請民眾外出遊玩務必做好防疫措施，開心出門，平安回家。
 

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