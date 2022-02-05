NBA／持續打造鋒線王國 快艇交易來前暴龍首冠功勳
據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯快艇和波特蘭拓荒者達成交易，快艇方面送走Eric Bledsoe、Justise Winslow和Keon Johnson以及一個次輪選秀權，從拓荒者那得到Norman Powell和Robert Covington。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-05 08:47:01
快艇從2019年招攬來Kawhi Leonard和Paul George之後，就試圖成為聯盟中鋒線戰力最豪華的球隊。上個賽季他們的努力也出現成效，Marcus Morris、Nicolas Batum、Terance Mann和Luke Kennard這些二三線的搖擺人，在季後賽發揮出驚人作用，也證明球隊走在對的路上。
作為交易主菜的，Powell本賽季有40.6%的三分命中率，場均能砍下18.7分，火力相當兇猛，防守也有一定水準，過去也已經證明自己能在其他球星身邊打球。他在2019年隨暴龍拿下隊史首冠，擁有大賽經驗。
雖然Leonard在本季復出的可能性不高，但快艇今年在西區依舊擁有攪局的能力，球團也積極的補強，得到能鋒能衛的Powell和「3D好手」Covington，為之後的爭冠計劃做準備。
而拓荒者這邊則是在本季進入到半重建狀態，Anfernee Simons的爆發表現使開球對決定甩掉Powell合約。同時這筆交易能讓他們的總薪資下修到比豪華稅線低906000美元，不用再多繳錢。