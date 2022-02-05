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NBA／快艇主帥透露Leonard本季可能報銷　PG傷情未明

▲Kawhi Leonard及Paul George因傷缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard及Paul George因傷缺陣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-05 09:03:03

在昨天打贏「洛城大戰」後，洛杉磯快艇總教練Tyronn Lue在受訪時提到了有關兩名球星的傷病情況，根據《雅虎體育》報導，Kawhi Leonard有可能本季報銷，而Paul George的狀態則是未明。

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快艇在2019年找來Leonard和PG之後，被外界視為奪冠大熱門，但他們一直為傷病所困擾，Leonard上賽季的季後賽因右膝前十字韌帶部分撕裂而缺陣至今，而George則是本季右肘韌帶撕裂，目前也在傷兵名單中。

「我們知道科Kawhi(本季)可能不會回來，我們不清楚George現在的狀態。但他們每晚都在為回到賽場而努力。」Lue說道，「我不是醫生，但就像我說的，希望總比恐懼更強大。我每天晚上都希望這兩名球員能回來。但你永遠不知道會發生什麼事。」

在少了這兩人之後，快艇目前仍能維持一定的戰力，現在以27勝27敗排名西區第8，剛剛又透過交易得到Norman Powell和Robert Covington，球隊競爭力不差。

只是在球星缺陣的情況下，他們本季想要走得更遠恐怕不容易，隨著龐大的薪資及豪華稅壓力，球團還能保持耐心多久，要打上一個問號。

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