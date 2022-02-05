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黑身白翅「送財鳥」門口逗留玩耍　南港投注站刮出百萬獎

▲有台北市南港區的彩券行店家表示，早上看到黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，原來是要來送財啊，不久後店內來了名50多歲婦人刮中百萬元。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲有台北市南港區的彩券行店家表示，早上看到黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，原來是要來送財啊，不久後店內來了名50多歲婦人刮中百萬元。（示意圖／NOWnews資料圖片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-05 11:46:21｜2022-02-05 11:48:24

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。有台北市南港區的彩券行店家表示，有天早上看到黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，還想說很奇怪，因為平常這鳥很快就會飛走，現在想來恍然大悟，原來是要來送財啊，不久後店內來了名50多歲婦人刮中百萬元。

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根據台北市南港區研究院路一段路上的「展勝彩券行」負責人描述，刮中百萬大獎是位50多歲的婦人，當天來店裡隨手挑了一張「2000萬超級紅包」回家刮，沒多久有位年輕小姐緊張地來到投注站，說：「可不可幫我看這一張，是不是中了100萬？我媽媽稍早過來買的。」店家協助對獎，果真是刮中了100萬大獎。

彩券行唐先生表示，早上看到一隻黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到，一下子就飛走，現在想起來恍然大悟，原來黑身白翅的鳥今日在投注站門口逗留是要來送財，讓店裡刮出百萬大獎！

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月3日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、160個100萬元。

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