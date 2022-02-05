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NBA／Harden缺陣！Irving狀況不佳　籃網苦吞7連敗

▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-05 12:51:55｜2022-02-05 12:54:23

近期低迷的布魯克林籃網今日雪上加霜，球隊明星後衛James Harden缺陣，「三巨頭」少其二，Kyrie Irving這一場又「打鐵」不斷，讓球隊最終以102:125慘輸給猶他爵士，苦吞7連敗。

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籃網在Kevin Durant受傷之後陷入連敗低潮，今天Harden因腿筋緊繃而缺陣，由Irving一人帶隊的效果明顯不理想，球隊上半場就落後達雙位數，三節打完輸了多達32分，讓比賽早早失去懸念。

爵士近期也有傷兵麻煩，球隊戰績也不理想，不過這一場在「一哥」Donovan Mithell投進6顆三分球、砍下27分6助攻的帶領下，順利的取勝止住頹勢，球隊一共有5人得分上雙。

籃網方面，Irving手感不佳，20投6中僅15分進帳，反而是替補的C.Thomas上場31分鐘就攻下了30分，表現搶眼；後衛Patty Mills得到11分，D.Bemtry拿到13 分。

在吞下7連敗之後，籃網目前戰績為29勝23負，排名東部第6，僅領先第7的暴龍半場勝差。而且根據統計，聯盟史上還沒有球隊能在球季中吞下7連敗後，於當季奪冠。

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