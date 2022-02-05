鋼琴女神褲子脫一半！大秀超深長川字腹肌　網一看全跪

擁有219萬粉絲的大馬「鋼琴女神」李元玲，開年第一脫就讓粉絲全跪了！她昨（4）日秀出火辣美照，綁著兩條長髮辮，一臉清純無害的模樣，卻一手拉下運動褲，露出腹部超緊實又深長的「川字型腹肌」，讓過年忙著大魚大肉、放縱自己的粉絲們直說太佩服了！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李元玲穿上火紅旗袍拜年，襯托身材的曲線。（圖／翻攝李元玲IG）

▲李元玲認為保持身材的重點是堅持且自律。（圖／翻攝李元玲IG）

▲李元玲公布三餐食譜，以蛋白質與蔬果類為主。（圖／翻攝李元玲IG）

李元玲初一穿上緊身紅色旗袍，緊裹婀娜多姿的曲線，向粉絲拜年，是罕見的保守尺度，這次褲子滑落了一大半，則擄獲8萬多粉絲的心，並發文「這世上唯一不會反彈的減肥方案，就是堅持，自律」，秀出的川字腹肌線條優美，而不顯得壯碩，讓人賞心悅目。





擁有一手好琴藝，還有女神般外表，讓人誤會她靠P圖取勝，李元玲親曝保持好身材的飲食祕訣，早餐吃兩顆蛋、水果優格跟無糖豆漿；午餐則是200g白肉（魚肉或雞肉）、80g碳水化合物、一杯羽衣甘藍汁；晚餐則是鮪魚、生菜、橄欖、兩顆奇異果，以蛋白質、纖維為主，相當克制且自律。

▲李元玲不只擁有好琴藝，對飲食運動也有好多見解。（圖／翻攝李元玲IG）

▲李元玲勤於健身，證明好身材不是靠P圖。（圖／翻攝李元玲IG）

李元玲曾說，「這世上沒有不老仙丹。只有努力保養，熱愛運動和愛惜自己，能讓你永遠活得美麗健康快樂」。粉絲看到她超美照，紛紛大讚「果然是極品」、「妳褲子先穿好，我才能自律」、「真的，最難的是堅持」。



