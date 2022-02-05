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T1／雲豹年後開訓　洋將吉倫抱走Logo shot獎金5000元

▲桃園雲豹。（圖／桃園雲豹提供）
▲桃園雲豹。（圖／桃園雲豹提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-05 15:14:06

桃園雲豹職業籃球隊年後開訓，為T1聯盟下半季賽事積極備戰，儘管年前戰績暫時墊底，總教練王志群仍希望球員們相信自己，他說：「年後第一天開訓團隊的氛圍相當好，也感受到大家的企圖心，盼此能延續下去。」

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談及年後給予球員們的任務，王志群指出主要是修正團隊在上半季的缺失，針對攻守兩端結合、專注度不足等問題下功夫，其中，在訓練時更加要求每位球員們多開口溝通，促進隊員們在場上的互動，並改善土洋溝通問題。

過年期間雲豹訓練不停歇，在大年初二教練團特別安排線上體能訓練，蔡揚名說：「經過那一個多小時的中強度訓練後，雖然腿有點酸，不過確實有效達到維持體能。」而他也利用過年假期陪伴家人、調整體能，偶爾在家做心肺訓練，讓自己在開工後狀態不下滑。

球隊陣中唯一1名擁有小孩的本土球員謝育政，談到平時因訓練關係，能陪伴家人的時間有限，他透露，或許是因為太久沒與小孩接觸，小孩對他似乎有些「生疏」，趁這次過年假期，抽空帶小孩出門踏青，也在過年期間調整自我，為年後比賽做準備。

過年開工第一天，吉倫(John Gillon)在訓練後Logo shot獎金爭奪賽中，一人抱回台幣5000元獎金，他表示：「全隊只有我投進，證明我是全隊投中場最準的射手，非常開心能夠在開訓當天贏得獎金，過年期間為了維持體能，額外做了許多的肌力訓練，也盡量與朋友們到外頭走走。」

雲豹洋將群皆是首度在台過年，狄安森(Caelan Tiongson)談到初三與威廉斯(Troy Williams)、吉倫到中壢慈惠堂走春，他說：「看見廟裡擺設很多燈及春節裝飾，加上這幾天陸續有人在放煙火，每個人都很歡樂，能感受到台灣過年春節的喜慶氣氛。」威廉斯則在過年期間到台北街頭逛街、吃美食，享受春節的溫馨氣氛，他也特別提到雖來台才短短幾個月，已能感受到這裡的人都很熱情、友善。

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