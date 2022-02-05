汪小菲被爆陪小三過年！張蘭發飆：我們沒那麼齷齪

去年底和大S離婚的汪小菲，今年重返11年前結婚的度假勝地海南島，和媽媽張蘭共度「兩個人的春節」，卻因為和汪傳出緋聞的25歲新歡張穎穎，人也「剛好」在三亞，被認為是一起過年，還有網友說看到3人和朋友一起吃飯，讓緋聞甚囂塵上，讓張蘭忍不住發飆，今（5）日發布影片痛斥這是「天大的笑話」，「我跟兒子做人做事沒那麼齷齪、缺德！」





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▲張蘭表示跟兒子做人不會那麼齷齪。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭否認母子跟張穎穎一起度假，認為這是天大的笑話。（圖／翻攝張蘭抖音）

張蘭、汪小菲母子和張穎穎去年9月傳出同遊山東泰山，張蘭、張穎穎還戴著同款項鍊合影，相處相當融洽，當時大汪尚未離婚，汪小菲此舉被視為「婚內出軌」，但向來有話直說的張蘭，卻迴避回答兒子是否有新歡。





這次汪小菲在微博自曝要帶母親到三亞度假，剛好張穎穎連續在抖音PO出6隻影片，大秀海南美景風光，讓網友們聯想到3人一起過年度假。還有網友在微博爆料，看到汪小菲母子和朋友一起用餐，隨行的還有一位美女，細看發現是張穎穎，稱讚她比照片好看，汪小菲也很能聊，不像和大S拍真人秀節目時的寡言、小心翼翼。





▲張穎穎PO出飯店照片，再度秀出纖細美腰。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎在抖音貼出在海南島玩滑翔翼圖片。（圖／翻攝張穎穎抖音）

▲張穎穎說人在山東，卻一直貼出海南島影片。（圖／翻攝張穎穎抖音）

▲有網友指稱在海南島遇見張蘭母子和張穎穎吃飯。（圖／翻攝微博）

張蘭今早在抖音發布影片，笑容滿面說祝賀粉絲大年初五迎財神、虎年吉祥，再來話鋒一變，表示看到新聞說「我們和這個『什麼什麼』（張穎穎）一起來度假，我覺得是天大的笑話，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人，所以呢，那些造謠毀謗的，奉勸一句要尊紀守法，不要誤導別人，造謠誹謗是要承擔法律責任」。





張蘭強調，「自己做人做事一直是奉公守法，而且不會那麼齷齪、缺德」，有網友回說「一起度假怎麼了」，張蘭回罵「你是吃飽了撐的嗎？」也有粉絲安慰她過年這幾天陪兒子過年，卻被緋聞纏身，過得真不容易，獲得張蘭按讚。不過，張穎穎作風令人難以捉摸，為了幫汪小菲解圍，她向粉絲說人在山東過年呢，結果今天又上傳在海南島玩滑翔翼的圖文，網友打趣說：「妳在山東穿這麼少啊！」



