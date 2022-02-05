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包機或醫療專機接回女足員可行嗎？專家分析三情境

▲針對台灣女足隊員染疫，總統府表示將朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。為此，專家分析三個情境給建議。圖為示意圖（資料照／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片）
▲針對台灣女足隊員染疫，總統府表示將朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。為此，專家分析三個情境給建議。圖為示意圖（資料照／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-05 16:26:53

台灣女足近日代表我國赴印度參與「2022年亞洲盃女足賽」，取得好佳績的同時卻傳出隊內有7到8名球員染疫，而總統府今（5）日表示，將朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。而包機或是醫療專機可行嗎？要先載回染疫的球員？還是一次帶回所有人？新光醫院副院長洪子仁分析三個情境給建議。

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台灣女足在亞洲盃女足賽取得好成績，今（5）日以3比0擊敗泰國隊，明天也還有場比賽，但日前傳出隊內有7到8名球員染疫，最新消息指出大多是輕症或無症狀，目前只剩3名球員有輕微症狀。而總統府今日表示將朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊完賽後安全順利回到台灣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，如果是專機一台將所有足球隊相關人員都送回來，一樣要有防疫的規定，如在飛機上分艙分流，所有人都要落地採檢，檢驗陽性或無症狀、輕症者送加強型防疫旅館，採檢陰性的則送集中檢疫所。

針對府方將朝包機或醫療專機方向專案辦理，讓代表隊順利回台，新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，可以依照幾種情境去看。第一：如果確診的隊員們是輕症或無症狀，應該可以考慮先在當地接受隔離休養生息10天，讓CT值大於30再回國。除非病況比較危急，否則先留在當地接受隔離也是一種方法。

第二：針對確診女足員派醫療專機接送。洪子仁說之前就有案例，是越南台商在當地染後搭包機回來，機上有針對新冠肺炎的防護，且有一組約3到5人的醫護人員陪同，新光醫院之前也有醫療專機，來回帛琉一趟費用大概是300萬、400萬。針對確診女足員，可派可容納12到15人的醫療專機去，將7名染疫隊員全帶回來，而未染疫的隊員與相關人等，則可以搭一般民航機回國。

第三：如果想要整團帶回台，分艙分流將是關鍵。洪子仁說，要看包機有沒有包含一般民眾，也要考慮確診者與未染疫球員的分流。如客機有沒有2個艙門、擁有不同艙等？若有2個艙門，也有不同艙等，可以經濟艙、商務艙分流未染疫與確診者，區分各自的出入口與活動動線，如此一來可以將風險降到最低。

但如果只有單一走道、單一入口，洪子仁說或許可以考慮讓確診者先入艙後，再清消入口處讓沒有確診的人上飛機，雖然有些風險，但先規劃好相關SOP也不是不可行。

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